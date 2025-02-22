События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.8 комментариев
Опубликовано видео поглощающего бразильский город оползня
В бразильском городе Буритикупу крупные оползни угрожают безопасности 1200 жителей, песчаные почвы из-за дождей и вырубки леса постепенно разрушают окраины города.
На видео, опубликованном в сети, видно, как в бразильском городе Буритикупу большая воронка постепенно поглощает окраины города, передает РБК. Этот природный феномен уже стал причиной разрушения множества построек. Оползни угрожают безопасности 1200 жителей города, население которого превышает 55 тыс. человек.
Местные власти сообщили, что за последние несколько месяцев размеры провалов стали увеличиваться в геометрической прогрессии. Жители города наблюдают за обрушением земли уже несколько десятков лет. Однако теперь ситуация ухудшилась, поскольку стихийное бедствие достигло жилых домов.
Дожди, размывающие песчаные почвы, а также строительные работы и вырубка леса усугубляют проблему.
В прошлом году оползень на Филиппинах унес жизни 11 человек, более 100 пропали без вести.