Экс-советник президента США заявил об истерике европейских лидеров из-за отсутствия на переговорах по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Он выразил мнение, что европейские лидеры впадают в истерику из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине, Флейтц, заместитель председателя аналитического центра America First Policy Institute, прокомментировал ситуацию на фоне встречи в Париже, где собрались главы правительств Германии, Британии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генеральный секретарь НАТО, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Флейтц заявил, что не понимает цели саммита, и добавил: «Тот факт, что европейские лидеры не участвуют в переговорах, не является чрезвычайной ситуацией... Похоже, что это страх упустить что-то важное». Он подчеркнул, что отсутствие европейцев на переговорах, по его мнению, объясняется именно этим страхом.

Флейтц также отметил, что европейские лидеры не встречаются с ключевыми представителями сторон, что и вызывает такую реакцию. Он выразил сомнения в целесообразности саммита в Париже, намекнув на недостаточную координацию действий европейских стран в международных переговорах.

В понедельник пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

Французский политик Флориан Филиппо назвал встречу лидеров ЕС в Париже «саммитом войны». Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.