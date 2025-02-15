FT: США ждут от Европы предложений по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины

Tекст: Мария Иванова

Соединенные Штаты обратились к европейским странам с просьбой представить свои предложения по обеспечению гарантий безопасности для Украины, а также возможному числу миротворцев и техники, которые они готовы направить на украинскую территорию, сообщает Financial Times.

Этот запрос был сделан на текущей неделе, после того как в Европе усилилось обсуждение необходимости участия стран региона в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Согласно информации источников издания, Соединенные Штаты намерены таким образом привлечь европейские страны к активному участию в разрешении конфликта. Один из интервьюируемых подчеркнул важность данного шага, сказав: «Это то, как мы гарантируем свое участие».

Предложение США поступило на фоне усиливающихся дебатов в европейских столицах о роли их стран в обеспечении стабильности и безопасности в Украине. Американская инициатива может стать ключевым элементом в формировании международной коалиции для достижения мирного разрешения кризиса.

Отметим, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели, при этом спецпосланник Кит Келлог заявил, что США против участия большой группы сторон в переговорах по Украине.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, США хотят, чтобы события вокруг Украины развивались стремительно.