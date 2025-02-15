Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Келлог заявил о нежелании США расширять число участников переговоров по Украине
Келлог сообщил, что США не хотят включать Европу в обсуждение по Украине
Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США против участия большой группы сторон в переговорах по Украине и не готовы обозначить требования по гарантиям безопасности.
США не стремятся к тому, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовало множество сторон, сообщил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции, пишет РИА «Новости». «Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», – подчеркнул Келлог, отвечая на вопросы участников конференции.
Келлог добавил, что Вашингтон пока не готов сформулировать требования относительно предоставления гарантий безопасности Украине в рамках текущих или будущих переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал прекратить жалобы и предложить идеи по Украине. Газета также сообщала, что страны G7 увязали новые санкции против России с переговорами по Украине.