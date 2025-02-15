G7 увязала новые санкции против России с переговорами по Украине

Главы МИД G7 указали на зависимость санкций против России от переговоров по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Страны Группы семи (G7) заявили о возможности введения новых санкций против России, сообщает ТАСС. Решение об этом будет принято в зависимости от готовности Москвы к участию в переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине. В заявлении глав внешнеполитических ведомств стран «семерки» подчеркивается, что любые дополнительные санкции должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация добросовестные усилия, чтобы прекратить военные действия на Украине.

В документе отмечается, что такие усилия должны обеспечить Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной и независимой стране. G7 намерена продолжить мониторинг ситуации и принимать решения о дальнейших действиях в зависимости от поведения России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Евросоюз прекратить жалобы и начать предлагать конкретные идеи по урегулированию ситуации на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц счел недопустимыми любые переговоры по Украине без участия европейских стран, подчеркивая важность их роли в процессе. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнения в необходимости участия Европы в переговорах, обвинив европейские страны в дискредитации себя во время конфликта.