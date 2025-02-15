Ульянов поставил под сомнение участие Европы в переговорах по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнения по поводу целесообразности участия Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости». Ульянов считает, что страны Европейского Союза дискредитировали себя на протяжении конфликта, и участие их в переговорах теперь не имеет смысла.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на том, что европейцы должны быть включены в процесс мирного урегулирования. По ее мнению, без участия Европы невозможно достичь стабильного мира. Эту позицию поддержал и глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, который отметил, что Европа не должна играть второстепенную роль в переговорах.

Ульянов, в свою очередь, выразил недовольство тем, что «более двух лет европейские сторонники Украины обсуждали различные формулы мира без участия России». Он сравнил это с «некачественным и бессмысленным шоу» и подчеркнул, что теперь Европа хочет быть приглашенной в реальные переговоры, несмотря на предыдущие действия, которые, по его мнению, дискредитировали их роль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин соберет опытную команду для переговоров с США по Украине. Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.