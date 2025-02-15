Tекст: Мария Иванова

Администрация Соединенных Штатов находится на завершающем этапе разработки плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщает ТАСС, спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что план может быть готов в течение нескольких дней или недель.

«Вы должны дать нам немного пространства и времени для маневра, но когда я говорю об этом, я имею в виду не шесть месяцев, а дни и недели», – цитирует его канал CNBC.

Этот план, по словам Келлога, станет важным шагом в направлении мирного разрешения кризиса и снижения напряженности в регионе. Хотя подробности плана пока не разглашаются, ожидания связаны с реалистичной и многосторонней инициативой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США выступают против участия большой группы сторон в переговорах по Украине.

Президент России Владимир Путин намерен собрать команду опытных переговорщиков для предстоящей встречи с президентом США, отмечало Bloomberg.

Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будет ответственным за переговоры с Россией, в то время как спецпосланник по Украине Кит Келлог сосредоточится на взаимодействии с украинскими и европейскими коллегами.