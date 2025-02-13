Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
Театр Ермоловой опроверг слухи о болезни Меньшикова
Театр Ермоловой опроверг слухи о раке у Олега Меньшикова
Сообщения об онкологическом заболевании народного артиста России Олега Меньшикова не соответствуют действительности, сообщили в театре Ермоловой.
Театр Ермоловой опроверг информацию о наличии онкологического заболевания у народного артиста РФ Олега Меньшикова, назвав сообщения «полной чушью», передает ТАСС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Меньшикова диагностировали онкологию и он проходит специальную терапию. В публикации также отмечалось, что актер резко похудел и облысел.
Представители театра подчеркнули, что Меньшиков чувствует себя хорошо и выглядит прекрасно. Они сообщили, что все спектакли с участием Меньшикова идут в строгом соответствии с репертуаром.
Ранее Олег Меньшиков в июне 2021 года покинул пост директора Московского драматического театра имени Ермоловой, но сохраняет должность художественного руководителя.