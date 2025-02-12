За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Рослесхоз предупредил о раннем начале пожароопасного сезона
Рослесхоз предупредил о начале сезона лесных пожаров в ЦФО в середине марта
Регионам Центрального федерального округа необходимо быть готовыми к лесным пожарам уже к середине марта из-за аномально теплой зимы, заявили в Рослесхозе.
Отсутствие осадков и снежного покрова, по словам руководителя ведомства Ивана Советникова, указывает на необходимость подготовительной работы, так как ждать середины апреля нецелесообразно, передает РИА «Новости».
Советников отметил, что даже если в марте выпадут осадки, это существенно не изменит ситуацию. Он подчеркнул, что на подготовку остается менее месяца, и призвал профильные управления и Авиалесоохрану обеспечить полную готовность региона к началу пожароопасного сезона. Основной причиной весенних природных пожаров, по мнению ведомства, является несоблюдение противопожарных правил, особенно выжигание сухой травы на земельных участках.
На борьбу с лесными пожарами в 2025 году регионам Центрального федерального округа выделено 609,4 млн рублей. Эта сумма должна быть направлена на подготовку и профилактику пожаров в условиях повышенной опасности.
Ранее Россельхозцентр сообщил о подготовке к нашествию саранчи в южных регионах России в 2025 году из-за аномально теплой зимы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, а осадков выпало лишь три четверти от нормы. Кроме того, москвичам пообещали аномально теплую зиму с температурой, превышающей норму на пять градусов.