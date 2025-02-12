Рослесхоз предупредил о раннем начале пожароопасного сезона

Рослесхоз предупредил о начале сезона лесных пожаров в ЦФО в середине марта

Tекст: Дарья Григоренко

Отсутствие осадков и снежного покрова, по словам руководителя ведомства Ивана Советникова, указывает на необходимость подготовительной работы, так как ждать середины апреля нецелесообразно, передает РИА «Новости».

Советников отметил, что даже если в марте выпадут осадки, это существенно не изменит ситуацию. Он подчеркнул, что на подготовку остается менее месяца, и призвал профильные управления и Авиалесоохрану обеспечить полную готовность региона к началу пожароопасного сезона. Основной причиной весенних природных пожаров, по мнению ведомства, является несоблюдение противопожарных правил, особенно выжигание сухой травы на земельных участках.

На борьбу с лесными пожарами в 2025 году регионам Центрального федерального округа выделено 609,4 млн рублей. Эта сумма должна быть направлена на подготовку и профилактику пожаров в условиях повышенной опасности.

Ранее Россельхозцентр сообщил о подготовке к нашествию саранчи в южных регионах России в 2025 году из-за аномально теплой зимы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, а осадков выпало лишь три четверти от нормы. Кроме того, москвичам пообещали аномально теплую зиму с температурой, превышающей норму на пять градусов.