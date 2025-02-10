Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике бригадам теробороны и нацгвардии ВСУ рядом с Жовтневым и Синельниково Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны около Зеленого Гая, Петропавловки, Новоплатоновки, Богуславки Харьковской области, Ямполя, Серебрянки и Звановки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два танка, две бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и станция РЭБ «Анклав-Н», перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад возле Миньковки, Северска, Часова Яра и Предтечено ДНР.

При этом потери противника составили до 160 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два америкаснких бронетранспортера М113.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Надеждинки, Котлино, Ясенового, Муравки, Успеновки, Димитрова, Петровки, Гродовки, Песчаного и Удачного ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 525 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-3.

Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Времевки, Новоселки, Бурлацкого, Новополя, Скудного ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и три орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны ВСУ у Новоандреевки, Каменсконр, Степногорска Запорожской области и Берислава Херсонской области.

Противник потерял до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЛС. Уничтожены три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР.

Военные группировки «Север» нанесли наибольший урон противнику, уничтожив более 5,3 тыс. солдат ВСУ и наемников на рубежах ЛНР за минувшую неделю.