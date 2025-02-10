Церковь Англии запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб на причастии

Tекст: Мария Иванова

Как пишет The Guardian, Церковь Англии отвергла предложение использовать безалкогольное вино и безглютеновые хлебобулочные изделия для причастия. Руководство церкви пояснило, что это противоречит каноническому праву. Согласно этому праву, для таинства используется хлеб из пшеничной муки и ферментированный виноградный сок.

Священнослужители считают, что верующие могут участвовать в причастии без употребления компонентов, если это им противопоказано.

Такие разъяснения появились после предложения преподобного каноника Элис Кемп рассмотреть возможность использования альтернативных продуктов для причастия. Кемп предложила это для того, чтобы люди с непереносимостью глютена и алкоголя могли участвовать в таинстве. Однако, несмотря на его благие намерения, предложение было отвергнуто.

Представители Церкви Англии подчеркнули, что соблюдение канонических традиций важно для сохранения духовной целостности таинства. Они отметили также, что существуют альтернативные способы участия в обряде для верующих с медицинскими ограничениями, не нарушающие канонические нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в Церковь Англии разгорелся скандал: архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби подал в отставку после обвинений в покрывательстве насилия над детьми в Церкви Англии, более чем 30 священнослужителям грозит увольнение из-за скандала о замалчивании фактов сексуального насилия над мальчиками.