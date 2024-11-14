The Telegraph: Церкви Англии грозят увольнения 30 священнослужителей после скандала

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 30 священнослужителям Церкви Англии грозит увольнение на фоне скандала с замалчиванием фактов сексуального насилия, сообщает Telegraph. Дело касается обвинений против юриста Джона Смита, который обвиняется в домогательствах и сексуальном насилии над мальчиками. Эти преступления происходили в христианских лагерях в Зимбабве, Великобритании и ЮАР. Жертвами Смита могли стать до 130 человек, передает РИА «Новости».

Непринятие необходимых мер церковью вызвало бурю негодования и привело к отставке архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. «Тридцати священнослужителям Церкви Англии грозит увольнение из-за их неспособности остановить самого злостного насильника в истории церкви», – говорится в сообщении. В результате скандала среди духовенства началось внутреннее расследование, которое может привести к отстранению нескольких епископов и других высокопоставленных церковных деятелей.

Петиция с требованием отставки Уэлби собрала более 8 тыс. подписей. Исследование компании YouGov показало, что более половины британцев, а именно 62%, поддерживают это решение. Лишь 4% респондентов выразили несогласие с отставкой Уэлби. Проводилось оно 13 ноября среди более 4,5 тыс. взрослых британцев.

Джон Смит, будучи адвокатом, скончался в Кейптауне в 2018 году, не дождавшись суда за свои преступления. Некоторые из его злоупотреблений прослеживаются с 1970-х годов, а первые обвинения прозвучали в 1982 году.

Накануне архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби подал в отставку после обвинений в покрывательстве насилия над детьми в Церкви Англии.

Ранее сообщалось, что Церковь Англии не справлялась с защитой детей от сексуальных преступлений и покрывала виновных в течение нескольких десятков лет, говорится в докладе, составленном независимой группой по расследованию сексуального насилия в отношении детей (IICSA).