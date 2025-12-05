Малкин занял 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий Евгений Малкин вышел на чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ, передает РИА «Новости». В выездном матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» форвард «Питтсбург Пингвинз» отличился двумя шайбами и результативной передачей, набрав три очка за игру.

Благодаря этому Малкин довел количество набранных очков за карьеру в НХЛ до 1375 в 1239 матчах. По этому показателю он обошел Майка Модано, на счету которого было 1374 очка в 1499 матчах. Теперь Малкин занимает чистое 26-е место в общем списке лучших бомбардиров чемпионатов НХЛ.

В текущем матче Малкин забросил свой 522-й гол в «регулярных» чемпионатах лиги, догнав по этому показателю Пэта Вербика и разделив с ним 39-е место среди лучших снайперов истории НХЛ. Текущий сезон для Малкина юбилейный – двадцатый в карьере в НХЛ и последний по действующему контракту с «Питтсбург Пингвинз». Ему сейчас 39 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Малкин вошел в тридцатку лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он поднялся на 29-е место по количеству набранных очков. Малкин, а также Александр Овечкин и Никита Кучеров были признаны одними из лучших хоккеистов НХЛ.