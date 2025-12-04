Последнее суперлуние года анонсировали в России

Астрономы заявили, что россияне в ночь на пятницу увидят последнее суперлуние года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Третье и последнее в 2025 году суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 5 декабря, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем официальном Телеграм-канале.

Явление станет завершающим в ряду из трех суперлуний этого года, а ближе всех Луна подходила к Земле месяц назад, в ноябре. Сегодняшний диск будет всего на 0,06% меньше по размеру, и это различие практически невозможно заметить невооруженным глазом.

Математически точный момент полнолуния в этот раз произойдет в 02:14 по московскому времени, поэтому у любителей астрономии будет редкая возможность увидеть практически идеально полную Луну. Обычно такие моменты приходятся на дневное время, как это было 5 ноября, когда пик полнолуния выпал на 16 часов дня, и ночью лунный диск уже слегка уменьшился.

В североамериканском календаре это полнолуние носит название «Холодная Луна». По мнению астрономов, на этот раз такое название особенно актуально, поскольку наблюдать явление можно будет в зимнюю ночь. При этом Луна взойдёт почти одновременно с заходом Солнца, оставаясь отлично видимой на всём протяжении ночи.

Следующее подобное суперлуние ожидается только в ночь на 4 января 2026 года. Разницу между текущим и ноябрьским суперлунием сможет разглядеть только самая мощная оптика, для всех остальных Луна будет такой же яркой и большой, как и месяц назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в новогоднюю ночь жители России смогут наблюдать уникальное покрытие Луной звездного скопления Плеяды, которое случается раз в 18 лет.

Вечером 5 ноября москвичи заметили самое большое суперлуние года, несмотря на облачность. Астрономы ожидали, что в этот день Луна станет примерно на 10% ярче, так как подошла к Земле на минимальное расстояние в году – 356 961 км.