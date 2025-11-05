Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября

Tекст: Катерина Туманова

Полная Луна 2025 года, которую можно будет наблюдать 5 ноября, станет самой крупной и яркой за год, передает ТАСС.

По словам астронома Людмилы Кошман, диск спутника визуально увеличится примерно на 14% по сравнению с полнолунием в его самой дальней точке орбиты. Разница заметна только в сравнении профессиональных снимков, обычному наблюдателю масштаб покажется чуть большим при условии ясной погоды.

Кошман сообщила, что Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время суперлуния сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно.

Каждый месяц Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей, однако не всегда это совпадает с полнолунием. В 2025 году 5 ноября именно эта комбинация сделает Луну особенно крупной – следующее подобное явление ожидается только через месяц, однако диск будет чуть меньше.

Полнолуние 5 ноября произойдет в 16.20 мск, а в перигее Луна окажется 6 ноября в 01.30 мск, разница между двумя событиями составит 9 часов 10 минут. В декабре это время увеличится, а спутник окажется чуть дальше от Земли. Поэтому полная Луна 5 ноября станет самой крупной в 2025 году, объяснила астроном.

По данным Росгидромета, вечером среды и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, а в Петербурге – пасмурная погода с дождем.

