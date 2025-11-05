Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.6 комментариев
Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
В начале ноября Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, что сделает ее диск визуально крупнее и ярче обычного, поэтому рассмотреть ее можно будет без специального оборудования при условии безоблачной погоды, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Полная Луна 2025 года, которую можно будет наблюдать 5 ноября, станет самой крупной и яркой за год, передает ТАСС.
По словам астронома Людмилы Кошман, диск спутника визуально увеличится примерно на 14% по сравнению с полнолунием в его самой дальней точке орбиты. Разница заметна только в сравнении профессиональных снимков, обычному наблюдателю масштаб покажется чуть большим при условии ясной погоды.
Кошман сообщила, что Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время суперлуния сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно.
Каждый месяц Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей, однако не всегда это совпадает с полнолунием. В 2025 году 5 ноября именно эта комбинация сделает Луну особенно крупной – следующее подобное явление ожидается только через месяц, однако диск будет чуть меньше.
Полнолуние 5 ноября произойдет в 16.20 мск, а в перигее Луна окажется 6 ноября в 01.30 мск, разница между двумя событиями составит 9 часов 10 минут. В декабре это время увеличится, а спутник окажется чуть дальше от Земли. Поэтому полная Луна 5 ноября станет самой крупной в 2025 году, объяснила астроном.
По данным Росгидромета, вечером среды и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, а в Петербурге – пасмурная погода с дождем.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года – астрономы считают его новой квазилуной. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.