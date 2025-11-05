В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака

Жители Москвы смогли наблюдать яркую «суперлуну» сквозь облака

Tекст: Денис Тельманов

Самая большая полная Луна года предстала перед жителями Москвы вечером пятого ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС. Вначале спутник Земли был едва заметен за облаками и лишь после 19:00, когда небо очистилось, москвичи наблюдали его яркое свечение без помех.

Астроном Людмила Кошман из Московского планетария сообщила, что расстояние между Землей и Луной в этот день сократилось до минимальных в текущем году 356 961 км. По ее словам, благодаря этому Луна выглядела примерно на 10% ярче обычного.

«Полнолуние произошло 5 ноября в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут», – пояснила Кошман. Она добавила, что не каждое полнолуние считается «суперлунием»: такое событие случается только тогда, когда фаза полной Луны совпадает с максимальным сближением орбиты спутника с Землей.

Следующее яркое полнолуние прогнозируется на 5 декабря, однако дистанция между Луной и Землей будет больше, как и временной интервал между значимыми астрономическими событиями.

