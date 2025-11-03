Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
На Солнце зарегистрирована сильнейшая с сентября вспышка M50
На Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировано в 13.11 по московскому времени, подобного на звезде не было с конца сентября.
На Солнце зафиксирована вспышка класса M5.0 – это самая сильная активность с конца сентября, пишет Telegram-канал ИКИ РАН.
Событие началось около полудня по московскому времени, а максимум излучения зарегистрирован в 13.11. Предыдущая подобная вспышка уровня M6.4 произошла 28 сентября.
Сейчас ученые наблюдают формирование крупного выброса солнечной массы, и, хотя центр активности пока отклонен от направления на Землю, существует вероятность, что плазма пройдет мимо нашей планеты. Развивающаяся ситуация требует дальнейшего мониторинга, поскольку активный регион продолжает приближаться к земному направлению.
Усиление вспышечной активности прогнозировалось еще со второй половины октября, когда на обратной стороне Солнца были зафиксированы два крупных активных центра. Их вспышки были видны по выбрасываемым облакам плазмы, а часть вылетов пришлась по направлению межзвездной кометы 3I/ATLAS, что вызвало интерес у ученых относительно ее дальнейшей судьбы. В настоящее время известно, что 3I/ATLAS не получила значительных повреждений, лишь немного изменив параметры своей орбиты.
По прогнозам специалистов, солнечная активность и ее влияние на Землю в ближайшие дни будут нарастать. Ожидается, что пик воздействия придется на середину и вторую половину следующей недели.
Ране в понедельник специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ожидали дальнейший рост числа вспышек на фоне умеренно повышенной солнечной активности.
Накануне на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.