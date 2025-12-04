Сопричастность и помощь ближнему названы ключевыми чертами российского характера

Эксперты: Масштаб волонтерского движения в России говорит о прочности духовных основ общества

Tекст: Олег Исайченко

«Миллионы россиян, участвующих в волонтерском движении – свидетельство опоры страны на традиционные духовные ценности: отзывчивость, милосердие и взаимопомощь. Чувство сопричастности и стремление помочь окружающим – ключевые черты российского характера», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Согласно данным ВЦИОМ, за последний год безвозмездную помощь оказывали 78% россиян, а среди молодежи 18-24 лет этот показатель еще выше – 84%, поделилась результатами опроса Мария Григорьева, эксперт аналитического центра ВЦИОМ. «Наиболее популярными форматами такой поддержки стали помощь участникам СВО – 36%», – пояснила она.

«Кроме того, 36% опрошенных – то есть каждый третий житель России – за последний год хотя бы раз были вовлечены в волонтерство. Также 66% граждан заявили, что готовы стать добровольцами в будущем. Общество показывает позитивное отношение к волонтерству: 81% россиян хотели бы, чтобы их подрастающие дети или внуки занимались такой деятельностью, а 70% выразили доверие волонтерам», – указала она.

Сегодня волонтеры оказывают моральную, бытовую и материальную поддержку участникам СВО, отметил Максим Григорьев, член Общественной палаты России. «Они демонстрируют, что общество поддерживает армию, и создают крепкий тыл», – добавил спикер.

Также, по его словам, деятельность волонтеров охватывает обустройство и восстановление территорий. Эксперт указал, что современные добровольцы – воплощение единства фронта и тыла, как было в годы Великой Отечественной войны. «Особенно ярко это проявилось в Год защитника Отечества», – уточнил Григорьев.

Ярким примером гражданской помощи армии служит проект «Швейные войска России». Его руководитель Ольга Язева рассказывает, что инициатива зародилась как реакция на мобилизацию 2022 года, когда многие люди почувствовали необходимость поддержать государство. Благодаря сформировавшемуся движению, десятки мастериц по всей стране создают одежду и снаряжение для российских военнослужащих.

Таким образом, наша страна является флагманом развития добровольчества на международной арене, добавляет Юлия Саранова, заместитель председателя комитета по молодежной политике Госдумы. «Волонтерство – это образ жизни, а не хобби», – заключила она.