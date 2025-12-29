«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
В Одессе и Киеве аварийные отключения света сохранились на вторые сутки
В городах Одесса и Киев на протяжении двух суток сохраняются аварийные отключения электричества на фоне повреждений энергообъектов, сообщили в украинской энергетической компании «ДТЭК».
Аварийные отключения электричества удерживаются в отдельных районах Киева и Одессы уже вторые сутки, передает ТАСС со ссылкой на «ДТЭК».
В Киеве сохраняется стабильно тяжелая ситуация, отключения проходят на левом берегу, охватывая Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы. На правом берегу продолжают работать почасовые графики ограничения подачи электричества.
В Одессе и области также действуют аварийные отключения, причем энергетики не называют даже примерные сроки восстановления электроснабжения.
Местные жители жалуются в социальных сетях энергетической компании на отсутствие конкретики и указывают, что многие семьи остаются без электричества почти месяц.
Ранее в нескольких районах украинской столицы произошли перебои с подачей электроэнергии, там зафиксировали отсутствие водоснабжения и отопления.