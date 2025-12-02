  • Новость часаПутин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайский туризм принесет России деньги и хлопоты
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Большунова отстранили от соревнований до восстановления травмированного Бакурова
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    2 комментария
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    8 комментариев
    2 декабря 2025, 18:59 • Новости дня

    Путин: На Украине Россия действует хирургическим способом

    Путин: На Украине Россия действует хирургическим способом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия России на Украине отличаются особой аккуратностью и хирургической точностью, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, ситуация могла бы быть совершенно иной, если бы речь шла о конфликте с Европой, передает ТАСС. «Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что в отношении Украины Россия действует «хирургическим способом»: «С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова».

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России.

    2 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Военный эксперт Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
    @ ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, а не жизни военных ВСУ. На этом фоне Владимир Путин применил прием «психологического дзюдо», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

    «Владимир Путин продолжает обращаться к простым украинцам», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Он напомнил заявление президента, сделанное им в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», о том, что «люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках и не думают о простых солдатах». Нынешние слова российского лидера о «рабоче-крестьянской» украинской армии – еще один прием «психологического дзюдо».

    По оценкам собеседника, такие обращения уже приносят плоды. «Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

    Вместе с тем, процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

    «Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Эммануэлем Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

    Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере, продолжил эксперт. «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения», – пояснил Кнутов. Так, в Димитрове (Мирнограде) заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. «Это фактически полк», – уточнил собеседник.

    По его словам, после освобождения Красноармейска (Покровска) в течение двух недель у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнят поставленную задачу», – подчеркнул спикер. Со взятием же Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    «Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

    Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны, продолжил он. Собеседник напомнил о поставленной президентом задаче – защитить приграничные области. «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, то речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – заключил эксперт.

    Напомним, Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся вечером 30 ноября.

    Начальника Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (Покровск) ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Волчанска, отметив, что это «создает условия для продвижения всей группировки войск». 

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

    Путин поинтересовался у командующего войсками группировки «Центр», правильно ли он понял, что командование ВСУ пыталось отбить у ВС России Красноармейск, понимая, что это уже невозможно, «бросая новые и новые подразделения практически на убой». Услышав утвердительный ответ Солодчука, президент заявил: «Это – трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

    Он добавил, что киевским властям нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули. «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

    Отметим, Минобороны в сводке о ситуации в зоне СВО от 2 декабря подтвердило освобождение Красноармейска, Волчанска, а также сообщило об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.

    Комментарии (9)
    2 декабря 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала Видади Мустафаева
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала Видади Мустафаева
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Видади Мустафаев является главой «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала», а также лидером азербайджанской общины на Урале, по неофициальным данным, он подозревается в мошенничестве при продаже земли.

    «Силовики поймали Видади Мустафаева. Операцию провели сотрудники ОБОП при поддержке бойцов СОБР. Мустафаева перехватили у выхода из башни «Исеть», куда он приезжал на тренировку в фитнес-клуб», – сообщил портал 66.RU со ссылкой на источник.

    Предполагается, что о махинациях задержанного мог заявить его бывший юрист.

    Позже стало известно, что в Екатеринбурге, предварительно, у дома Видади Мустафаева 1 декабря проходили  обыски, сообщил источник URA.RU.

    «Говорят, что уголовное дело строится на показаниях бывшего товарища Мустафаева, которого тот мог в свое время кинуть. История давняя», – сказал один из источников портала.

    Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых от комментариев по теме воздержался в интересах следствия, пообещав URA.RU вернуться к теме позже.

    Видади Мустафаева называют преемником ранее задержанного Шахина Шыхлински – главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга  Шахина Шыхлински в августе задержали в Москве. До этого Шыхлински  отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств.

    Комментарии (23)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    @ Игорь Броварник/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суданские власти предложили России создать военно-морскую базу на Красном море, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, соглашение предполагает размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в городе Порт-Судан или другом месте на побережье Красного моря, передает «Интерфакс».

    Документ предусматривает аренду сроком на 25 лет с возможностью пересмотра условий по истечении этого срока. Взамен Россия будет снабжать Судан передовыми зенитными комплексами и другим вооружением по специальным ценам.

    Это соглашение, как отмечает газета, может стать первой российской военно-морской базой на континенте.

    Ранее ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.

    Комментарии (16)
    2 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    За пассажирами застрявшего в Ленобласти «Сапсана» направили резервный поезд

    Tекст: Катерина Туманова

    Резервный поезд был направлен к перегону Тосно – Ушаки Ленинградской области, где около 21.30 по техническим причинам остановился «Сапсан» и не мог продолжать движение.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Для продолжения поездки направлен резервный поезд», – сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда Санкт-Петербург – Москва.

    «По предварительным данным, в 21.18 по технической причине на перегоне Тосно – Ушаки остановился поезд № 785», – сказано в сообщении.

    Прокуратура намерена проверить исполнение норм законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом дополнительный состав скоростного поезда был готов к запуску по маршруту Москва – Петербург в случае перебоев с авиаперелетами между городами.

    Комментарии (4)
    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (11)
    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Орешкин: Майнинг начал влиять на платежный и валютный баланс страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Майнинг криптовалют в России достиг заметного уровня и оказался фактором, влияющим на платежный баланс и валютный рынок страны.

    Заявление о важности учета майнинга криптовалют в официальной статистике сделал Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС. Он подчеркнул, что появление новой статьи экспорта, скрытого в виде операций с криптовалютами, уже отражается на валютном рынке России.

    Орешкин отметил: «Можно же криптовалютой оплатить сейчас импорт. Майнинг криптовалют это то предложение, которое сейчас тоже влияет на валютный рынок, поэтому у ЦБ я пока не увидел таких оценок, я знаю, что в этом направлении работа ведется, но это то, что нам тоже надо учитывать в платежном балансе».

    В ходе форума он также заявил, что доступность иностранного финансирования для России, вероятно, повысится благодаря возросшему интересу инвесторов к российскому рынку. По его словам, отдача от такого тренда может проявляться не только через традиционные инструменты, но и посредством различных финансовых каналов, что будет постепенно усиливаться на фоне привлекательной доходности внутреннего рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туркмении приняли закон «О виртуальных активах», который вступит в силу с 1 января 2026 года.

    В Ленинградской области полицейские обнаружили нелегальную майнинг-ферму и изъяли оборудование.

    Сотрудники правоохранительных органов также задержали шестерых человек по делу о нелегальной майнинг-ферме, ущерб от деятельности которой оценивается в 1 млрд рублей.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ВТБ Андрей Костин ответил в интервью Reuters на инициативу ЕС по изъятию активов России, напомнив, что Москва примет ответные меры и может дать старт полувековому судебному процессу из-за этих денег.

    Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

    «Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

    В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

    «Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

    Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

    Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов

    МИД Бельгии выступил против экспроприации российских активов ради Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выступил против экспроприации российских активов, передает ТАСС. Он заявил, что финансировать Киев целесообразнее с помощью классического общеевропейского займа, а не за счет изъятия российских средств.

    «Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – подчеркнул Прево.

    Министр также напомнил, что Бельгия уже давно призывает другие страны Европы не брать на себя дополнительные обязательства и риски, связанные с экспроприацией российских средств. По его словам, нежелание европейских государств делить риски говорит о правильности такой позиции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о том, что Еврокомиссия продолжает лоббировать идею экспроприации замороженных в Бельгии российских активов под видом «репарационного кредита». Еврокомиссия обещает Бельгии разделить все возможные финансовые риски по этим операциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о рисках для мирного процесса при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на саммит ЕС в декабре, несмотря на позицию Бельгии.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила обоснованность опасений Бельгии, но призвала разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании 92 поселков с привлечением военных КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области при поддержке подразделений КНДР полностью разминировано 92 населенных пункта, что позволило обезвредить почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Курской области действует беспрецедентная по численности группировка для разминирования приграничных территорий, сообщается на сайте Кремля.

    В состав группировки входят инженерные войска, подразделения Росгвардии, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

    На сегодня, по словам Хинштейна, уже удалось разминировать 92 населенных пункта в приграничной зоне области.

    «Всего за этот период почти 2 тыс. 700 взрывоопасных предметов было разминировано», – сообщил губернатор.

    Он также добавил, что пока эти работы не завершены, говорить о полном восстановлении в регионе нельзя. Губернатор отметил важность дальнейшего очищения территории для безопасности жителей и возвращения к мирной жизни.

    Ранее Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает работу саперов КНДР по разминированию на территории Курской области.

    Президент России Владимир Путин отметил героизм и мужество военных КНДР в этом регионе.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

    «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой – это на краснолиманском направлении», – заявил он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике. Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    В МВД раскрыли популярные схемы мошенничества в отношении участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Деньги и данные у участников СВО чаще всего мошенники выманивают под предлогом помощи в поиске попавшего в плен друга или выплат компенсации средств за лекарства, следует из документов МВД.

    По данным МВД, мошенники чаще всего пишут в мессенджеры участникам СВО, предлагая помочь найти раненого или попавшего в плен друга. Перед началом поисков они требуют перечислить деньги на счет или телефонный номер. В худшем случае уговаривают взять кредит якобы «для дополнительной помощи», узнало РИА «Новости».

    Киберпреступники могут начать звонить участнику СВО после заказа лекарств, убеждая, что он приобрел подделку. За это они предложат компенсацию от 150 тыс. рублей и более, а если жертва согласится, начнут выманивать деньги якобы на подоходный налог с суммы.

    Происшествия с родственником бойца СВО – очередная схема, по которой мошенники часто разыгрывают сценарии обмана, предлагая военнослужащему перевести деньги на «раскрытие преступления». Еще вариант объяснения – для  помощи человеку, ставшему фигурантом уголовного дела.

    Злоумышленники используют и схемы с оформлением кредита, предлагая скачать программу удаленного доступа к гаджету, и отправляют бойцам СВО ложные сообщения о переводе средств, требуя  вернуть, и шлют MMS-сообщения с вирусом, из-за которого происходит списание денег со счета.

    Чтоб избежать любой из этих схем в МВД снова призвали прервать любой подозрительный звонок, не сообщать пароли и коды. К тому же оперативно-розыскные и следственные действия по телефону не проводятся, напомнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области раскрыли мошенников, кравших деньги у военных. В Петербурге поймали мошенников, которые обманом отправляли новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.

    Депутаты предложили меры против фиктивных браков с бойцами СВО ради выплат.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, отметил президент.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал недавние атаки на танкеры в Черном море как пиратство, передает РИА «Новости». Путин отметил, что подобные нападения происходили как в нейтральных водах, так и в особых экономических зонах других государств. По его словам, «это пиратство, ничто иное», – заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава государства указал на недопустимость подобных действий в отношении судоходства и подчеркнул, что подобные нападения представляют угрозу для международной безопасности на морских путях.

    Также он отметил, что Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, расширив перечень ударов по портам и кораблям, заходящим в украинские порты.

    «Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», – подчеркнул глава государства. По его словам, такие шаги необходимы для обеспечения безопасности транспортных маршрутов России. Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством, добавил Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.

    Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.

    Комментарии (7)
    Главное
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины
    Орешкин: Майнинг начал влиять на платежный и валютный баланс страны
    В Вологодской области решили ослаблять «сухой закон» на праздники
    Комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом продали за 510 тыс. рублей
    Россиянам порекомендовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации