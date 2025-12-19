Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл погиб c семьей в авиакатастрофе

Tекст: Катерина Туманова

«Я просто опустошен гибелью Грега, Кристины и их детей, мое сердце со всеми, кто их любил», – написала Хадсон в соцсети X.

Он отметил, как Биффл «совершил сотни спасательных операций на западе Северной Каролины после урагана «Хелен» в сентябре 2024 года.

Частный самолет Биффла пытался приземлиться в региональном аэропорту Стейтсвилла около 10.15, когда произошла авария, сообщил представитель аэропорта порталу PageSix.

На борту также находились 5-летний сын пары, Райд, и 14-летняя дочь Биффла, Эмма, от бывшей жены Николь Лундерс. Причина катастрофы пока не установлена. Предположительно, бизнес-джет Cessna 550 принадлежал Биффлу.

Очевидец рассказал порталу, что видел, как самолет летел «слишком низко» перед «мощным взрывом».

