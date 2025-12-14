Bloomberg сообщил о европейских страхах по будущему плану США по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские власти выражают растущее беспокойство по поводу возможных последствий мирного плана по Украине, который разрабатывают США, передает Bloomberg. Официальные лица опасаются, что предложенная демилитаризованная зона в Донбассе может дать России возможность скрытно наращивать силы на этих территориях и снова начать наступление. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, США предлагают зону под особой администрацией, а Москва настаивает на полностью демилитаризированной территории.

Главное опасение европейских собеседников состоит в том, что «демилитаризованная зона может стать прикрытием для тайных действий России, включая операции под ложным флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности со стороны США и создать предлог для нового наступления». В случае отвода украинских войск Россия может воспользоваться ситуацией и усилить влияние в спорных регионах, считают эксперты.

На переговорах Москва требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, а Киев отказывается уступать какие-либо земли. Владимир Зеленский подтвердил, что США обсуждали создание в Донбассе «свободной экономической зоны» под особой администрацией, а Россия предпочитает идею демилитаризации. Президент Украины также предложил провести референдум по возможным территориальным компромиссам.

По плану, поддержанному Россией, Украина может лишиться до 20% своей территории – Крым, Донецкая и Луганская области будут признаны де-факто российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях будет зафиксирована, но оставшиеся подконтрольные Киеву районы этих регионов Россия продолжит считать своими.

Обсуждается, кто сможет гарантировать безопасность в демилитаризованной зоне. Среди вариантов – присутствие российской нацгвардии или полиции вместо армии, но Киев и европейские партнеры считают такое решение неприемлемым. По словам Зеленского, сейчас для Украины самый важный вопрос: «Если Россия вновь начнет войну, что сделают наши партнеры?».