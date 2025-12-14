Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.0 комментариев
IBSF запретила российским бобслеистам общаться с прессой на соревнованиях
Спортсменам и членам персонала из России, получившим нейтральный статус, теперь строго запрещено общаться с прессой на мероприятиях IBSF и даже проходить через микс-зону.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила спортсменам и представителям персонала с нейтральным статусом из России общаться с журналистами на всех мероприятиях под эгидой IBSF, передает ТАСС. Согласно официальному документу IBSF, бобслеисты и сотрудники запрещено проходить через микс-зону и посещать пресс-конференции, а также давать интервью СМИ на соревнованиях.
В пятницу нейтральный статус был предоставлен девяти спортсменам из России, среди которых бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.
Помимо спортсменов, нейтральными теперь являются тренеры и механики Александр Блохин, Владимир Бойцов, Виталий Храпов, Никита Захаров, Евгений Зыков, врач Хаджимурад Абдулмеджидов и официальные лица Артем Агаян, Сергей Пархоменко* и Олег Соколов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация волейбола FIVB поддержала допуск молодежных сборных России на международные турниры. Международная шахматная федерация FIDE предложила вернуть российских шахматистов в командные соревнования. Сотрудник пресс-центра чемпионата мира отказался называть российских гимнастов «нейтралами».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом