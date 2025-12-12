Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Российская лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Олимпийская чемпионка в эстафете по лыжным гонкам Вероника Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус.
В своем Telegram-канале спортсменка подчеркнула, что остается гражданкой и спортсменкой России и не испытывает стыда за свой выбор и взгляды.
«Тех, кто подал на нейтральный статус – а среди них немало моих друзей в лыжах и других видах спорта – не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы», – написала она.
Степанова добавила, что убеждена в праве каждого иметь собственное мнение в рамках закона, подчеркнув наличие свободы взглядов в России. По словам спортсменки, она собирается вернуться на мировую арену только под государственными символами России и уверена, что это произойдет в обозримом будущем.
Ранее Спортивный арбитражный суд позволил россиянам участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) при условии нейтрального статуса. В числе критериев требование не поддерживать спецоперацию на Украине и не иметь связей с военными структурами.
В ноябре российская сторона подала жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение FIS о запрете для своих спортсменов участвовать в международных соревнованиях.