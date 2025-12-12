Российская лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале спортсменка подчеркнула, что остается гражданкой и спортсменкой России и не испытывает стыда за свой выбор и взгляды.

«Тех, кто подал на нейтральный статус – а среди них немало моих друзей в лыжах и других видах спорта – не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы», – написала она.

Степанова добавила, что убеждена в праве каждого иметь собственное мнение в рамках закона, подчеркнув наличие свободы взглядов в России. По словам спортсменки, она собирается вернуться на мировую арену только под государственными символами России и уверена, что это произойдет в обозримом будущем.

Ранее Спортивный арбитражный суд позволил россиянам участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) при условии нейтрального статуса. В числе критериев требование не поддерживать спецоперацию на Украине и не иметь связей с военными структурами.

В ноябре российская сторона подала жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение FIS о запрете для своих спортсменов участвовать в международных соревнованиях.