ЦСР сообщил о снижении стоимости «Оливье» в 15 регионах

ЦСР отметил снижение цен на «Оливье» в 15 регионах России

Tекст: Мария Иванова

Стоимость набора продуктов для традиционного салата «Оливье» с колбасой в этом году увеличилась в среднем по стране на 2%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

В среднем по России комплект для приготовления 800 граммов «Оливье» обойдется в 230 рубля. Это на 2,03% больше, чем в прошлом году.

В то же время в 15 регионах, включая Москву, Брянскую, Тульскую, Воронежскую области, а также Коми, Чечню, Крым и Чукотский автономный округ, «Оливье» с колбасой стал дешевле. Самое значительное подорожание зафиксировано в Карелии – на 12,6%. Самая высокая цена на салат – на Чукотке, где за него придется отдать более 497 рублей, а самая низкая – в Мордовии, менее 180 рублей.

ЦСР отмечает, что в корзине продуктов существенно снизились цены на яйца, картофель, морковь, огурцы и репчатый лук. Для оценки стоимости специалисты использовали данные о средних ценах на продукты за ноябрь.

«Оливье» с красной рыбой, согласно расчетам ЦСР, обойдется почти в 695 рублей – на 6,2% дороже прошлогоднего значения. Дешевле всего эта версия салата стоит на Чукотке – около 532 рублей, а дороже всего – в Мурманской области, более 900 рублей.

Вегетарианский вариант салата «Оливье» подорожал за год на 4,4%, до 201 рубля. В нем мясо и рыбу заменяют грибы. Самый дорогой «Оливье» без мяса или рыбы готовят на Чукотке, где он стоит более 480 рублей, тогда как в Ингушетии его стоимость составляет примерно 144 рубля.

Ранее эксперты назвали минимальную стоимость набора продуктов для салата «Оливье» в 2025 году на уровне 230 рублей.

Напомним, год назад сообщалось, что стоимость салата «Оливье» в России выросла за год на 10%.

Между тем Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и оливье.