Россияне завоевали серебро чемпионата мира по прыжкам на батуте
Сборная России по прыжкам на батуте заняла второе место на чемпионате мира в Памплоне, уступив в итоговом зачете только белорусским спортсменам.
Российские спортсмены Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов завоевали серебряные медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках, передает ТАСС. Соревнования проходят в испанской Памплоне.
По итогам выступлений команда России набрала 20 очков, что принесло ей второе место. Первое место заняли белорусские спортсмены, набрав 21 очко, а представители Португалии расположились на третьей строчке с результатом 18 очков.
Нартов продемонстрировал лучший результат в российской сборной – 61,800 балла. Его партнеры по команде Диденко и Козлов получили 59,930 и 63,120 балла соответственно. Касимов выступал в статусе запасного. «Я очень доволен нашим выступлением, команда показала сплоченность и высокий уровень», – сказал о результате Нартов.
До этого российские спортсмены также выигрывали медали в других дисциплинах чемпионата мира, который завершится 9 ноября.
