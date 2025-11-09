Россияне завоевали серебро чемпионата мира по прыжкам на батуте

Tекст: Денис Тельманов

Российские спортсмены Дмитрий Нартов, Максим Диденко, Кирилл Козлов и Данила Касимов завоевали серебряные медали чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках, передает ТАСС. Соревнования проходят в испанской Памплоне.

По итогам выступлений команда России набрала 20 очков, что принесло ей второе место. Первое место заняли белорусские спортсмены, набрав 21 очко, а представители Португалии расположились на третьей строчке с результатом 18 очков.

Нартов продемонстрировал лучший результат в российской сборной – 61,800 балла. Его партнеры по команде Диденко и Козлов получили 59,930 и 63,120 балла соответственно. Касимов выступал в статусе запасного. «Я очень доволен нашим выступлением, команда показала сплоченность и высокий уровень», – сказал о результате Нартов.

До этого российские спортсмены также выигрывали медали в других дисциплинах чемпионата мира, который завершится 9 ноября.

