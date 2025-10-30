Россияне получили четыре медали на мировом первенстве по тхэквондо

Российские спортсмены получили четыре медали на мировом первенстве по тхэквондо

Tекст: Денис Тельманов

Сборная России выступала на чемпионате мира по тхэквондо в нейтральном статусе, передает ТАСС. Мировое первенство проходило в китайском городе Уси и завершилось для российской команды четырьмя медалями.

Милана Бекулова взяла серебро в категории до 46 кг, а Рафаиль Аюкаев стал вторым в весе свыше 87 кг. Бронзовые медали получили Магомед Абдусаламов (до 74 кг) и Артем Мытарев (до 80 кг).

В неофициальном командном зачете российские тхэквондисты заняли одиннадцатое место. Лидером турнира стала сборная Турции, следом расположились спортсмены из Южной Кореи и Бразилии.

