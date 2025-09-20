Россияне выиграли семь золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо

Tекст: Ирма Каплан

Российские спортсмены по итогам первого дня турнира по самбо в Душанбе, который проходит на базе Спортивного комплекса Таджикского национального университета, завоевали семь золотых медалей.

Российские самбисты Руслан Абдулмеджинов, Владислав Панов, Денис Баканов, Аслан Джиоев, Яна Полякова, Яна Козырева и Анжела Гаспарян взяли золото в своих весовых категориях. Всего разыгрывались медали в 28 весовых категориях.

«Первый день Кубка мира в Душанбе стал для нашей сборной очень успешным. Мы завоевали семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Это убедительное подтверждение высокого уровня российского самбо и огромного труда наших спортсменов и тренеров», – заявил президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев.

Он добавил, что у ребят есть все шансы на новые победы в течение второго дня соревнований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация международного самбо (FIAS) допустила российскую самбистку Анну Посылкину к соревнованиям. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что этот шаг приблизил самбо к включению в программу Паралимпийских игр.