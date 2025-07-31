Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
Рожков назвал признание FIAS шагом к Паралимпиаде для самбо
Международная федерация самбо официально получила признание МПК, что стало значимым этапом для возможного включения самбо в программу Паралимпийских игр.
Международная федерация самбо была признана Международным паралимпийским комитетом, передает ТАСС.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что этот шаг приблизил самбо к включению в программу Паралимпийских игр. По его словам, совместная работа ПКР и FIAS по развитию самбо для людей с нарушением зрения уже привела к созданию системы классификации для этих спортсменов в 2023 году.
Рожков рассказал: «Паралимпийский комитет России на протяжении долгого времени сотрудничает с Международной федерацией самбо по развитию спорта слепых. В 2023 году благодаря совместным усилиям ПКР и FIAS были разработаны правила классификации спортсменов с нарушением зрения». Он также сообщил, что поздравил президента FIAS Василия Шестакова с признанием МПК, назвав событие важным шагом для самбо и подтверждением его популярности и развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация международного самбо (FIAS) допустила российскую самбистку Анну Посылкину к соревнованиям. Чемпионку мира по самбо Анну Посылкину ранее отстранили от участия в турнирах по причине подозрения в нарушении антидопинговых правил.