Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы Нестора
Митрополит Нестор временно лишился управления патриаршим экзархатом Западной Европы после начала церковно-судебного производства в его отношении, сообщили в РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим распоряжением отстранил митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от всех занимаемых им постов, сообщается на сайте РПЦ.
Митрополит Нестор отстранен от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством.
В РПЦ сообщили, что временно исполняющим обязанности главы экзархата назначен митрополит Рязанский и Михайловский Марк.