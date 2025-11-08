  • Новость часаРабота всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    8 ноября 2025, 16:47 • Новости дня

    Замглавы Минобороны России в Пхеньяне встретился с министром обороны КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Пхеньян замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин обсудил с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем расширение военного сотрудничества двух стран, сообщило Министерство обороны России.

    Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем во время визита в Пхеньян, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в частности организацию военно-политической работы в армиях двух стран.

    Горемыкин подчеркнул, что связи между Россией и КНДР по многим направлениям, включая военное сотрудничество, сегодня активно развиваются. В свою очередь, Но Гван Чхоль заявил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями КНДР и России, а также стимулирует сотрудничество между военно-политическими органами двух стран.

    Российская делегация также посетила довузовское Мангендэское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена.

    Кроме того, прошли переговоры с генерал-лейтенантом Пак Ен Илем, который отметил значимость визита для последовательной идейно-политической подготовки военных и развития сотрудничества между военно-политическими структурами России и КНДР.

    В завершение визита Горемыкин и его коллеги возложили цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, посвящённому освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году.

    Ранее делегация Главного военно-политического управления ВС России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным прибыла в Пхеньян.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    8 ноября 2025, 07:25 • Новости дня
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек

    Tекст: Катерина Туманова

    Лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

    Лазерная система противодействия дронам LazerBuzz получила возможность  автоматического режима работы, сообщает ТАСС.

    «Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», – рассказали в компании-разработчике.

    Там уточнили, что система полностью готова к применению, в настоящее время идет согласование поставок.

    На испытаниях установка смогла зафиксировать, навестись и уничтожить FPV-дроны менее чем за секунду, причем весь процесс осуществлялся без участия оператора. Систему намерены интегрировать в комплект современного вооружения после согласования необходимых процедур.

    Производитель отмечает перспективность применения установки в условиях современной военной угрозы со стороны беспилотной авиации, в том числе FPV-дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре сообщалось, что боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    В рамках ВЭФ представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.


    8 ноября 2025, 02:35 • Новости дня
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское посольство в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову, чье участие в постановке «Дон Жуан» в Вероне было отменено под давлением русофобствующих недоброжелателей.

    «Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», – сказано в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

    Российские дипломаты уточнили, что следствием выпадов русофобов и «при попустительстве итальянских властей» отменено участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны.

    В посольстве выразили надежду на то, что здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и чуть ли не угрозой для Италии.

    Напомним, представители радикальной оппозиции, несколько лет назад покинувшие Россию, развернули в соцсетях кампанию с требованием запретить гастроли Абдразакова в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    В сентябре Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт пианиста Дениса Мацуева, сославшись на «международную обстановку».

    7 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, неоднократно нарушавшего покой и безопасность соседей, а саму квартиру постановил выставить на торги, сообщает прокуратура Татарстана.

    Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.

    Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.

    В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.

    Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты разъяснили, как правильно действовать в конфликтных ситуациях с беспокойными соседями.

    Петербуржец потребовал через суд выселить кошку и попугая из коммунальной квартиры.

    Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из дома по судебному решению.


    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    7 ноября 2025, 23:27 • Новости дня
    Стало известно о требовании WADA к Валиевой выплатить компенсацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо с требованием взыскать с фигуристки Камилы Валиевой компенсацию по решению суда Швейцарии.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило представителям российской фигуристки Камилы Валиевой письмо с требованием выплатить компенсацию по итогам решения Федерального суда Швейцарии, передает ТАСС.

    «Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», – сказали в WADA.

    Напомним, Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

    Суд постановил, что фигуристка должна выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков, а также компенсации Международному союзу конькобежцев и WADA – по 8 тыс. швейцарских франков каждой организации. В пересчете на рубли эти суммы составляют около 700 тыс. и 800 тыс. соответственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после отклонения апелляции Федеральным судом Швейцарии российская Валиева официально осталась без золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала официальное лишение Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года, отметив предвзятость международных структур.

    8 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Терапевт рассказала об особенностях полезных свойств холодца

    Терапевт Сафонова рассказала об особенностях усвоения коллагена из холодца

    Терапевт рассказала об особенностях полезных свойств холодца
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые компоненты холодца могут поддерживать упругость кожи и здоровое состояние суставов, однако желаемого эффекта можно достичь не всегда и не каждому, предупредила терапевт Екатерина Сафонова.

    Холодец ценят как источник коллагена и желирующих веществ, что теоретически полезно для поддержания состояния хрящей и эластичности кожи человека.

    «Действительно, многие считают холодец (студень) продуктом, полезным для восполнения коллагена в организме и улучшения состояния суставов. Ведь готовится он из мяса, из частей животных, богатых коллагеном, – хвостов, ушей, копыт. Именно эти части обеспечивают застывание бульона благодаря содержащимся в них желирующим веществам», – рассказала терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова «Комсомольской правде».

    Врач подчеркнула, что поступающий с пищей коллаген не обязательно будет направлен именно на восстановление суставов или кожи, поскольку организм перерабатывает его по собственным потребностям.

    Сафонова советует ориентироваться на комплексный подход к здоровью, включающий сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, и активный образ жизни.

    По словам доктора, вредные привычки вроде курения, злоупотребления алкоголем и малоподвижности могут негативно влиять на выработку коллагена, что снижает потенциальную пользу даже правильных продуктов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-косметолог Светлана Краснова рассказала о факторах, способствующих преждевременному старению кожи, включая курение, недостаток воды и сна, а также неправильное питание. В декабре 2023 года газета ВЗГЛЯД писала о холодце как о точке единения русских.

    7 ноября 2025, 22:52 • Новости дня
    Водителей электромобилей начали штрафовали за проезд по Крымскому мосту

    Водителей электромобилей начали штрафовали за проезд по Крымскому мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Двое владельцев электромобилей были привлечены к ответственности за нарушение запрета на проезд по Крымскому мосту, действующего с начала ноября 2025 года, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    «В период с 3 по по 7 ноября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края к административной ответственности привлечено два водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП России (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)», – сообщили ТАСС в  краевом главке полиции.

    Там уточнили, что санкции данной части статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа.

    Напомним, ограничение на проезд электромобилей и гибридов введено по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту этих видов транспорта. Причиной стали рекомендации Антитеррористической комиссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Крымский мост закрыли с 3 ноября для электромобилей и гибридных авто.

    8 ноября 2025, 04:06 • Новости дня
    Шойгу объяснил важность «сибиризации России»
    Шойгу объяснил важность «сибиризации России»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил, что объединение проектов в Сибири необходимо для ускорения промышленного и инфраструктурного развития страны.

    В ходе встречи с представителями научного сообщества и высшей школы, посвященной развитию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе секретарь Сергей Шойгу высказался за активное продвижение идеи «сибиризации» России, передает ТАСС.

    По его словам, в рамках национальных проектов, направленных на переработку металлов и развитие транспортной инфраструктуры, выделяются средства для формирования «единых центров».

    «Мы выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единые центры и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России», – сказал он.

    Шойгу отметил, что давно пора было приступить к реализации этой концепции и назвал выражение «сибиризация» очень правильным и емким. По его мнению, объединение промышленного и инфраструктурного развития в Сибири позволит повысить эффективность использования ресурсов и ускорить развитие региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Шойгу предложил построить новый город-спутник в Сибири. Шойгу заявил о планах создать независимую отрасль редкоземов.

    7 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.

    В публикации в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что Собянину вменяется «пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    В октябре ректор МГИМО Анатолий Торкунов был включен в розыскную базу СБУ, где ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

    7 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Швейцарии подтвердили, что страна присоединится к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз гражданам России, вступающим в силу с субботы.

    Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.

    В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».

    Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.

    Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.

    7 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
    СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

    В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

    Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

    Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.

    7 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Норвежский министр пожаловалась на возможные потери от ухода российских рыбаков

    Министр рыболовства Норвегии Несс заявила о возможных убытках от ухода рыбаков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

    Министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс заявила, что Осло столкнется с убытками из-за ухода российских рыбаков из норвежской экономической зоны Баренцева моря, пишет РИА «Новости». Политик выразила опасения, что если стороны не достигнут соглашения, российские рыбаки переключатся на свою зону, где добывается более мелкая рыба, тогда как в норвежской ловят рыбу крупнее.

    «Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», – заявила Сивертсен Несс. Переговоры по распределению квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году проходят с трудностями, подчеркнула министр.

    Тем не менее, она добавила, что Норвегия настроена продлить соглашение с Россией, действующее почти 50 лет.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

    В июле Осло ввел санкции в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», базирующихся в Мурманске. Москва пообещала принять ответные меры в случае сохранения этих ограничений для российских компаний.

    8 ноября 2025, 07:37 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    @ Vadim Savitsky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Средствами ПВО в ночь на субботу были уничтожены более 75 дронов ВСУ над десятью регионами России, сообщило Минобороны страны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что 36 дронов уничтожено над Ростовской областью, десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, девять – над Курской и восемь – над Волгоградской областями.

    По пять беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью и над Республикой Крым, три дрона сбиты над Саратовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили на Воронежской, Смоленской и  Орловской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    •
