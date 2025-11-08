Замглавы Минобороны России в Пхеньяне встретился с министром обороны КНДР

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем во время визита в Пхеньян, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в частности организацию военно-политической работы в армиях двух стран.

Горемыкин подчеркнул, что связи между Россией и КНДР по многим направлениям, включая военное сотрудничество, сегодня активно развиваются. В свою очередь, Но Гван Чхоль заявил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями КНДР и России, а также стимулирует сотрудничество между военно-политическими органами двух стран.

Российская делегация также посетила довузовское Мангендэское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена.

Кроме того, прошли переговоры с генерал-лейтенантом Пак Ен Илем, который отметил значимость визита для последовательной идейно-политической подготовки военных и развития сотрудничества между военно-политическими структурами России и КНДР.

В завершение визита Горемыкин и его коллеги возложили цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, посвящённому освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году.

Ранее делегация Главного военно-политического управления ВС России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным прибыла в Пхеньян.