Врач предупредил о вреде бетельного ореха

Главный нарколог Подмосковья Холдин предупредил о вреде бетельного ореха

Tекст: Мария Иванова

Бетельный орех, обладающий наркотическими свойствами, негативно влияет на здоровье зубов и может вызвать бессонницу, сообщает ТАСС со ссылкой на главного психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.

По словам врача, «у человека, употребляющего бетельный орех, быстро развивается зависимость сродни наркотической. Портятся зубы, повреждается зубная эмаль и десны, появляется неприятный запах изо рта, начинаются нарушения функций ЖКТ, появляется риск развития злокачественных образований ротовой полости, повышается артериальное давление и учащается сердечный ритм, со стороны нервной системы появляются тревожность, бессонница и другие расстройства».

Холдин отметил, что в Азии этот орех обычно смешивают с гашеной известью, заворачивают в лист бетелевой пальмы и рассасывают во рту, но проглатывание продукта может привести к сильному отравлению.

Врач подчеркнул, что риск для здоровья возрастает при регулярном употреблении.

В последние недели ряд телеграм-каналов сообщил о росте популярности бетельного ореха среди российских школьников. Отмечается, что этот продукт может вызывать привыкание и стать причиной развития злокачественных новообразований ротовой полости. Специалисты призывают родителей быть внимательнее к подобным увлечениям детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор начал проверку сведений о продаже бетельного ореха на маркетплейсах.