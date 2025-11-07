В Роспотребнадзоре взяли на контроль продажу бетельного ореха

Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
Роспотребнадзор начал проверку сведений о продаже бетельного ореха на маркетплейсах после сообщений о потенциальной опасности продукта для здоровья.
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о продаже на маркетплейсах опасного бетельного ореха, пишет ТАСС.
После публикаций в СМИ о том, что дети в России массово приобретают этот продукт, ведомство направило официальное обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Подчеркивается, что бетельный орех может оказывать негативное воздействие на психику, вызывать привыкание и провоцировать развитие рака ротовой полости.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили: «В Роспотребнадзоре взяли на контроль появившееся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости. В целях недопущения оборота потенциально небезопасной продукции Роспотребнадзор направил обращение в АКИТ».
В ведомстве добавили, что в обращении акцентировано внимание на недопустимости реализации бетельного ореха через интернет. Роспотребнадзор призывает участников рынка электронной торговли принять меры для предотвращения дистанционной продажи этой продукции.
В пресс-службе также напомнили, что бетельный орех не соответствует требованиям российского законодательства и представляет возможную угрозу для здоровья россиян.
