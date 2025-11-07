В Роспотребнадзоре взяли на контроль продажу бетельного ореха

Роспотребнадзор направил обращение в АКИТ из-за продаж бетельного ореха

Tекст: Мария Иванова

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о продаже на маркетплейсах опасного бетельного ореха, пишет ТАСС.

После публикаций в СМИ о том, что дети в России массово приобретают этот продукт, ведомство направило официальное обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Подчеркивается, что бетельный орех может оказывать негативное воздействие на психику, вызывать привыкание и провоцировать развитие рака ротовой полости.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили: «В Роспотребнадзоре взяли на контроль появившееся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости. В целях недопущения оборота потенциально небезопасной продукции Роспотребнадзор направил обращение в АКИТ».

В ведомстве добавили, что в обращении акцентировано внимание на недопустимости реализации бетельного ореха через интернет. Роспотребнадзор призывает участников рынка электронной торговли принять меры для предотвращения дистанционной продажи этой продукции.

В пресс-службе также напомнили, что бетельный орех не соответствует требованиям российского законодательства и представляет возможную угрозу для здоровья россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что защита интересов граждан и усиление контроля на границах станут главными задачами Роспотребнадзора.

В ноябре сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах.