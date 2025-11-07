Bloomberg: Нидерланды откажутся от контроля над Nexperia при поставках чипов

Tекст: Елизавета Шишкова

Нидерландские власти готовы приостановить действие указа о контроле над компанией Nexperia, если возобновится экспорт микросхем с завода в Дунгуане, Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg,

Согласно источникам агентства, окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе после урегулирования финансовых разногласий и восстановления поставок.

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявил: «Учитывая конструктивный характер наших переговоров с китайскими властями, Нидерланды верят, что в ближайшие дни клиенты Nexperia в Европе и других регионах мира получат чипы из Китая».

Ранее пресс-служба Nexperia сообщала, что завод в Дунгуане игнорирует указания нидерландского офиса и работает со сбоями. Поставки полупроводниковых пластин из Европы в Китай были приостановлены с 29 октября из-за разногласий по условиям оплаты, однако другие предприятия продолжили работать в обычном режиме.

В октябре Министерство экономики Нидерландов впервые задействовало «закон о доступности товаров», предусматривающий защиту стратегических активов. Апелляционный суд Амстердама временно отстранил главу Nexperia Чжан Сюэчжэна, передав управление независимому директору. В ответ Китай запретил экспорт части компонентов Nexperia за пределы страны, а Министерство коммерции КНР обвинило Нидерланды в срыве мировых поставок полупроводников.

Немецкая компания Aumovio также заявила, что получила разрешение от китайских властей на импорт полупроводников Nexperia. Глава компании Филипп фон Хиршхайдт сообщил агентству Reuters, что их исключили из-под ограничений, и меры по сокращению производства теперь не понадобятся.

