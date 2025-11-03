Bosch и ZF ограничили работу заводов из-за задержки чипов Nexperia

Bosch и ZF сократили рабочие дни из-за кризиса с чипами Nexperia

Tекст: Мария Иванова

Часть заводов немецких компаний Bosch и ZF столкнется с сокращением рабочего дня на фоне проблем с поставками чипов, связанных с неопределенностью вокруг нидерландской фирмы Nexperia, передает ТАСС.

Как пишет немецкий журнал Manager Magazin, Bosch инициировала процедуру сокращения смен на заводе в Зальцгиттере, где трудятся около 1,4 тыс. сотрудников и производятся системы управления двигателем. Сколько человек затронет это решение, пока не решили.

В ZF подтвердили возможное введение таких же мер для ряда своих предприятий, сейчас ведутся переговоры о сокращении дней на заводе в Швайнфурте – одном из крупнейших объектов компании в Баварии.

Проблемы начались после того, как в октябре министерство экономики Нидерландов задействовало закон о доступности товаров в отношении Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, чтобы защитить стратегические активы. Затем суд Амстердама отстранил генерального директора Nexperia Чжан Сюэчжэна и назначил временного управляющего, передав почти все акции независимому контролеру.

В ответ на это Китай, как заявило агентство Bloomberg, ввел экспортные ограничения, в том числе запретил вывоз части компонентов за пределы страны для китайских подразделений Nexperia и ее субподрядчиков. Это привело к задержкам поставок и трудностям на немецких заводах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ране концерн Volkswagen сообщил, что не вносил изменений в график производства на фоне дефицита микрочипов, вызванного проблемами у Nexperia.

Завод Honda в Мексике остановил выпуск автомобилей из-за нехватки полупроводников от Nexperia на фоне спора между Китаем и Нидерландами.

Китайская компания Wingtech потребовала от Нидерландов вернуть контроль над Nexperia.