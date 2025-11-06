«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.10 комментариев
Оптовая цена свинины в России снизилась после роста летом
На российском рынке свинины зафиксировано заметное снижение оптовых цен – за неделю основные отруба подешевели на 1–3% из-за сезонного падения спроса.
Как сообщает «Коммерсант», оптовая стоимость части свинины у российских производителей за неделю с 27 октября по 2 ноября снизилась на один-три процента.
Это связано с падением спроса со стороны розничных покупателей и традиционным сезонным спадом потребления мяса осенью, когда россияне чаще начинают покупать более дешевую курятину.
За последний месяц коррекция по различным частям туши достигает 5-10%. Летом спрос традиционно увеличивается, а перед новогодними праздниками наступает затишье, рассказала партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. В AD Libitum считают, что нынешнее снижение объясняется сезонным ростом предложения свинины из-за увеличения убоя скота в октябре-ноябре.
Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов подчеркнул, что текущая ситуация не выходит за рамки нормы. По его словам, свинина все еще дороже на 15–20% относительно прошлого года. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил: «Для оптового рынка мяса скачки цен – это обычная ситуация. На потребителях она вряд ли скажется, так как розничная торговля избегает резких колебаний цен».
Корягина добавила, что розничные цены за три года выросли почти наполовину, а с ростом издержек и дорогих кредитов рентабельность отрасли снижается. По итогам 2024 и 2025 годов показатель уменьшился с 25,79% до 21,79% – и, по ее мнению, будет снижаться дальше. Продажи свинины в сентябре-октябре 2025 года в штуках упали на девять процентов год к году, хотя денежные продажи выросли на шесть процентов. В целом число покупок в магазинах увеличилось лишь на 3,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на говядину достигли максимального уровня с 1960 года. Стоимость подсолнечного масла взлетела до максимальных значений с 2022 года.