Школьники на слете «Хранители истории» предложили новые методы охраны исторической правды

В Уфе завершился всероссийский слет проекта «Хранители истории»

Tекст: Ольга Иванова

Около 500 подростков из регионов России и их наставники приняли участие в III Всероссийском слете проекта «Хранители истории» в Уфе. Организаторами мероприятия выступили Движение Первых и ВВПОД «Юнармия» при поддержке правительства Башкортостана, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проект «Хранители истории» призван формировать единое детско-молодежное сообщество и выступает в качестве площадки для реализации патриотических инициатив, посвященных сохранению исторической памяти и воспитанию интереса к отечественной истории. В этом году центральной темой стал юбилей 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Героя России, председателя правления Движения Первых Артура Орлова, «Флагманский проект Движения Первых «Хранители истории» стал одним из самых значимых направлений нашей совместной работы с «Юнармией». Мы видим, как ребята по всей стране не просто изучают историю, а становятся настоящими исследователями и хранителями памяти». Он пообещал, что в следующем году состоятся новые региональные и всероссийские слеты, а большим вектором развития станет поддержка школьных музеев.

Участники мероприятия обсуждали развитие треков, связанных с шефством над памятниками, поисковой и исследовательской работой, сохранением духовно-нравственных ценностей и охраной исторической правды. Были представлены направления для «юных корреспондентов», «лидеров», а также программы наставничества взрослых участников, взаимодействующих с молодежью.

В рамках слета подвели итоги II конкурса «Архитектура памяти». В номинации «Великая Победа» победителем стала Полина Пивоварова из Петербурга, в номинации «В единстве – сила» отметили Людмилу Юркину из Хабаровского края, а гран-при присудили Алисе Торловой из Забайкальского края. Победители смогут реализовать свои авторские проекты арт-объектов в разных регионах России.

Как отметил начальник штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин, участники слета не только бережно относятся к прошлому страны, но и формируют будущее, распространяя ценности патриотизма и традиций в своих регионах.