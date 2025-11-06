Донбасс и Новороссия присоединились к проекту «Наставничество. Мосты дружбы»

Tекст: Елизавета Шишкова

Образовательная программа «Наставничество. Мосты дружбы» стартовала в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В мероприятии участвуют 1200 наставников и наставляемых из 70 регионов страны, из которых 84 человека представляют Донбасс и Новороссию. В 2025 году программа впервые охватила эти регионы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель департамента Мастерской управления Людмила Васильева отметила: «Задача наставника – пробудить мощные душевные силы наставляемого. В этом году к программе впервые присоединились представители Донбасса и Новороссии, и мы видим, как люди обмениваются не только знаниями, но и энергией».

Одной из особенностей нынешнего потока стала трехуровневая система взаимодействия. Лидеры-наставники из клуба «Эльбрус» курируют 3-5 пар, а выпускники платформы и ветераны СВО работают с наставляемыми индивидуально. Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова подчеркнула, что опыт наставничества необходим для стратегического развития, а «Мосты дружбы» становятся новой опорой для участников.

В течение двух дней участники посещали лекции, мастер-классы и встречались с экспертами в области традиционных ценностей, бизнеса и социального проектирования, чтобы совершенствовать лидерские и коммуникативные навыки. По словам наставника Дарьи Губаревой из Луганской народной республики, программа помогла получить ценные инструменты для работы и новые идеи. Наставник из Петербурга Елена Попова отметила, что наставничество способствует личностному росту обеих сторон.

Программа продлится до апреля 2026 года и будет включать индивидуальные планы развития, тематические образовательные блоки и культурные мероприятия. Результатом станут реализованные участниками социальные проекты и профессиональный рост.