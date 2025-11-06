В Екатеринбурге стартовал второй курс от общества «Знание» для ветеранов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Образовательная программа была запущена на базе Уральского института управления – филиала РАНХиГС, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организаторами стали Российское общество «Знание» совместно с региональными партнерами и аппаратом полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Цель курса – адаптировать ветеранов СВО к мирной жизни и подготовить их к роли лекторов для патриотического воспитания подрастающего поколения.

На первом занятии мероприятия участников приветствовали директор института Олег Гущин, руководитель свердловского отделения фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов и директор филиала общества «Знание» Олеся Третьякова. Она подчеркнула: «Вы все нам очень нужны, поскольку являетесь непосредственными свидетелями и участниками специальной военной операции. И, конечно, прежде всего от вас молодежь должна услышать эту историю, понять вашу позицию, заразиться эмоциями. Сегодня именно вы выступаете в роли главных носителей патриотизма и лидеров в воспитательной работе».

В числе слушателей курса – около 100 человек из Свердловской области, среди которых ветеран СВО Анатолий Созонов. Он ранее оставил бизнес, ушел добровольцем на фронт, а после возвращения стал общественным деятелем, занимаясь помощью ветеранам и молодежным патриотическим воспитанием. Созонов признался: «Учиться нужно всегда. Конкретно этот курс для меня очень важен, потому что он помогает улучшать навыки четкого и структурированного изложения информации. Я надеюсь обрести умение грамотно доносить материал, чтобы находить отклик у аудитории».

Программа интенсивна и включает открытые лекции и мастер-классы от экспертов и победителей проектов «Знание.Лектор». Среди тем затрагиваются противостояние России и Запада, обеспечение суверенитета, специфика работы с аудиторией и развитие коммуникативных умений. В числе спикеров – Александр Палящий и представители власти региона. Спецгость курса Герой России Александр Палящий, выступая перед участниками, отметил роль личного примера: «Сегодня наступил тот момент, когда битва идет не только на поле боя, но и за умы наших будущих поколений. И основные силы, которые будут биться – это мы с вами». Также запланирована встреча с Максимом Шоломовым и форсайт-сессия по созданию патриотических проектов.

Курс длится 16 часов и рассчитан на два дня. После завершения программы участники получают сертификаты и методические материалы, а также становятся частью команды Общества «Знание».