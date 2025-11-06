США разработали три варианта борьбы с исламистами в Нигерии

«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.6 комментариев
В Пентагоне рассмотрели три варианта борьбы с исламистами в Нигерии
Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) сформулировало для Пентагона три разных варианта действий против исламистов в Нигерии для защиты христианского населения, пишут американские СМИ.
Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) разработало три плана по борьбе с исламистами в Нигерии по поручению Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Первый вариант предусматривает поддержку нигерийских правительственных сил без участия американских военных на земле. Второй предполагает нанесение ударов беспилотниками по позициям исламистов на севере страны, однако его реализация осложнена логистическими трудностями из-за отсутствия у США баз в регионе.
Третий сценарий включает развертывание авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками в Гвинейском заливе, но этот вариант источники в Пентагоне называют маловероятным, поскольку проблемы Нигерии не отнесены к приоритетам национальной безопасности США.
Собеседники издания в военном ведомстве подчеркивают, что изменить ситуацию можно только крупной военной операцией, напоминающей кампании в Ираке или Афганистане, однако в Пентагоне этот сценарий всерьез не рассматривается.
Отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон заявил: «Любая крупная операция США в Нигерии обернется фиаско». Итон отметил, что ни американское общество, ни президент Дональд Трамп не поддержат масштабное вмешательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 ноября Дональд Трамп заявил, что христианская община на территории Нигерии подвергается насилию и пригрозил войти в страну во всеоружии.
Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения в религиозной нетерпимости к христианам.
Политолог Станислав Ткаченко отметил, что военная операция США не решит проблему гонений на христиан.