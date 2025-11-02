Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии

Политолог Ткаченко: Военная операция США в Нигерии не решит проблему гонения на христиан

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Защита христиан – благородная цель. Но вероятность американской военной операции в Нигерии близка к нулю. Во-первых, проблемные нигерийские регионы, в которых происходят убийства христиан, находятся довольно далеко от океана, что связывает Пентагону руки в плане использования ВМС», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Кроме того на севере страны нет крупных развернутых американских частей и непонятно, с какими трудностями будет связана наземная операция. Американцы могли бы ударить несколькими «Томагавками» по базам радикальных исламистов. Это сильно ослабило бы группировки, но не решило проблему гонений на христиан в Нигерии. Для этого в стране нужно заново пересобрать всю структуру государственного управления и архитектуру безопасности», – заметил спикер.

«Если бы Белый дом действительно хотел решить проблемы убийства христиан, он помогал бы Нигерии военными советниками, оказывал консультативное содействие, поставлял технику и вооружение. А в нынешнем виде это больше похоже на попытки Трампа консолидировать христианскую часть электората США. Нигерия – крупнейшая африканская экономика. Поэтому Вашингтон использовал именно эту страну для придания дополнительного веса своей риторике», – считает аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал Пентагону начать планирование возможных военных действий в Нигерии. Он усилил критику нигерийского правительства за неспособность пресечь преследование христиан. Глава Белого дома также пригрозил прекратить «помощь и содействие» Абудже.

По словам президента США, «христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии» и «радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню».

Неделей ранее сенатор Тед Круз призвал Конгресс объявить самую густонаселенную страну Африки нарушителем религиозной свободы, заявив о «массовых убийствах христиан», передает The Guardian.

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу опроверг обвинения Трампа. «Религиозная свобода и терпимость были основополагающим принципом нашей коллективной идентичности и всегда будут таковыми. Нигерия выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Нигерия – страна с конституционными гарантиями защиты граждан всех вероисповеданий», – заверил он.

Население Нигерии, составляющее 220 млн человек, практически поровну разделено на христиан и мусульман. Страна давно сталкивается с угрозой безопасности, исходящей от различных сил, включая экстремистскую группировку «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация), которая стремится установить свою радикальную интерпретацию исламского закона, а также преследует мусульман, которых считает недостаточными приверженцами догматов ислама.

Ранее стало известно, что Пентагон заметно усиливает присутствие также в Карибском бассейне и проводит боевые учения недалеко от границ Венесуэлы. Трамп отрицает возможность нанесения ударов по Каракасу, но военные приготовления говорят об обратном.

