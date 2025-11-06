Участник программы «Время героев» Мишин стал замглавы Академии Роскосмоса

Tекст: Елизавета Шишкова

В прошлом году Мишин стал одним из 83 участников первого набора программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Евгений Мишин отметил: «Обучение оказалось настоящим погружением в работу органов государственной власти. Я увидел, насколько многогранна государственная служба, как много делается для развития страны и улучшения жизни граждан. Мне повезло с наставником – Юрием Петровичем Трутневым. Он научил меня главному – видеть за каждым проектом конкретных людей и привил философию постоянного роста».

На новой должности Мишин будет отвечать за подготовку и развитие кадров для ракетно-космической отрасли. Среди приоритетов – создание образовательных программ для инженеров, организация стажировок для студентов профильных вузов, формирование кадрового резерва руководителей и внедрение современных образовательных технологий, включая симуляторы и онлайн-платформы.

Важной задачей станет работа со школьниками через космические классы для ранней профориентации. Юрий Трутнев подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали патриотизм и преданность Родине на передовой. По мнению Трутнева, такие люди должны стать надежной опорой государственной системы и войти в руководящие структуры страны и государственных корпораций.

Ранее свыше 60 выпускников программы получили новые должности, в том числе Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев. Герой России Владимир Сайбель теперь занимает пост заместителя председателя Комиссии по делам ветеранов при президенте России, а руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.