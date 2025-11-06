Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город

Министр по делам диаспоры Израиля Чикли призвал евреев покинуть Нью-Йорк

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министры Израиля подвергли критике победу демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, первого мусульманина и выходца из Южной Азии на этом посту, передает турецкий портал Anadolu.

Так, министр по делам диаспоры Амитай Чикли написал в соцсети X, что город, ранее олицетворявший свободу, «передал свои ключи стороннику ХАМАС», и призвал евреев Нью-Йорка покинуть мегаполис и переехать в Израиль.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал выборы Мамдани «торжеством антисемитизма над здравым смыслом» и обвинил нового мэра в поддержке ХАМАС и неприязни к Израилю.

Израильский посол в ООН Дани Данон также подверг Мамдани критике, заявив в X: «Враждебные высказывания Мамдани нас не остановят», пообещав укреплять связи с лидерами еврейской общины в Нью-Йорке.

В эфире местного радио Дани Данон выразил обеспокоенность, что победа Мамдани может подорвать чувство безопасности среди евреев Нью-Йорка, поскольку он отвечает за полицию города.

Ранее Мамдани пообещал, что в случае приезда Нетаньяху в Нью-Йорк городская полиция выполнит ордер Международного уголовного суда, и арестует израильского премьера за военные преступления в секторе Газа.

Свой антиизраильский имидж Мамдани пытался сгладить во время избирательной кампании, заявив: «Я говорил при любой возможности, что в этом городе и в этой стране нет места антисемитизму, потому что я сам так считаю».

Он также пообещал создать мэрию, которая будет твердо поддерживать еврейскую общину и не уступать в борьбе против антисемитизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зохран Мамдани получил поддержку более 50% избирателей, в том числе и со стороны еврейской общины, критикующей политику правительства Нетаньяху в условиях двухлетней войны в секторе Газа.

Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка и успехи демократов в других штатах демонстрируют растущую поляризацию общества и могут привести к усилению противостояния между регионами и федеральным центром, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

Выигрыш Мамдани, согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не отразится на обсуждении ситуации на Украине.