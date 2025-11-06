Bloomberg: ЕС оказался под давлением из-за финансирования Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюзу необходимо обеспечить реальное финансовое обязательство для Украины, чтобы МВФ открыл новый кредитный пакет, передает Bloomberg.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой нехватку 65 млрд долларов в бюджете Киева и запрос на военную помощь. По его словам, только конкретная политическая гарантия позволит Евросоюзу рассчитывать на выделение дополнительных 8 млрд долларов МВФ на три года, о чем ожидается решение в январе.

Домбровскис также подчеркнул, что предпочтительным вариантом Евросоюза остается использование замороженных российских активов на сумму около 140 млрд евро, накопленных в Euroclear, для выдачи Украине возвратных кредитов. Однако этот план сталкивается с юридическими сложностями – Бельгия требует дополнительных гарантий, чтобы не нести единоличного финансового риска при возможных судебных исках. Европейская комиссия ведет переговоры с Бельгией о параметрах таких гарантий и одновременно изучает альтернативные способы обеспечить финансирование.

Возможность рыночного заимствования под возвратные кредиты также рассматривается, однако Домбровскис отметил, что подобное решение может усилить долговое бремя на Украине, учитывая тяжелое состояние ее экономики после трех лет боевых действий. Ключевым моментом для выбора финансовой схемы должен стать саммит лидеров ЕС в декабре, где страны могут одобрить одну из предложенных моделей финансовой поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд предупредил о риске прекращения финансовой поддержки Киева в случае отсутствия решений по использованию российских активов.