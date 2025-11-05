В Петербурге вынесли приговор фигурантам дела о хищении 180 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в пресс-службе судов, Виктор Данишевский получил пять лет колонии общего режима, Аскер Коков – четыре года колонии. Казбек Хейшхо приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, Айдимир Айдуев – к трем годам условно с испытательным сроком четыре года, передает ТАСС.

Кроме того, трое из четверых осужденных лишены права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов сроком на два года. Следствие установило, что еще в декабре 2021 года Данишевский и Коков разработали схему для похищения денежных средств и цифровой валюты: Коков убедил жертву в незаконности его деятельности, а Данишевский ввел в заблуждение своих знакомых из правоохранительных органов, чтобы получить помощь.

Хейшхо и Айдуев незаконно задержали потерпевшего, убедив его в наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности, после чего пообещали решить вопрос за взятку. Фигуранты получили от жертвы 180,4 млн рублей и пытались получить еще 20 млн рублей или 200 тысяч долларов, но их задержали по другому уголовному делу. Вину обвиняемые признали, а Хейшхо и Айдуев добровольно компенсировали причиненный моральный вред.

Суд удовлетворил иски о возмещении материального и морального вреда на общую сумму более 180,4 млн рублей и 500 тыс. рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку документы содержали гриф секретности.

Напомним, Данишевский и Коков проходят и по другому резонансному уголовному делу – об организации преступной группы для массовой «постановки на учет» иностранцев по фиктивным адресам. Следствие считает, что подложные документы получили не менее 100 тыс. иностранцев, и это разбирательство продолжается в Смольнинском суде.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в мошенничестве в крупном автосалоне Москвы Романа Ложкина подозревают в хищении 23 млн рублей.

1 ноября столичные полицейские пресекли деятельность группы, участвовавшей в хищении кредитных средств через фиктивное строительство по программам ипотеки.