В Москве раскрыли мошенничество автодилеров на 23 млн рублей

Автодилеры из Москвы пошли под суд за аферу на 23 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кузьминский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего кредитного консультанта Романа Ложкина, обвиняемого в 21 эпизоде мошенничества на сумму около 23 млн рублей, передает ТАСС.

По версии следствия, в 2021 году Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов создали преступную группу, использовавшую бренд «Авалон моторс» для обмана покупателей автомобилей путем умышленного занижения цены в рекламе и предоставления заведомо ложных сведений.

Уточняется, что после привлечения клиентов участники группы подавали заявки на кредит от имени покупателей на большую сумму, чем указано в договоре купли-продажи, а затем вымогали подписание договоров на завышенные суммы под угрозой суда. Защитник обвиняемого утверждает: «Роман был официально трудоустроен в «Авалон моторс», выполнял только техническую работу, связанную с заполнением кредитных анкет для покупки клиентами авто».

Сам Ложкин вину полностью отрицает и поясняет, что его работа ограничивалась консультированием клиентов и запросами в банки на оформление кредитов, а вопросы стоимости автомобилей всегда решались между клиентом и менеджером по продажам. В деле Ложкина 21 эпизод, ущерб по которым составляет 23 млн рублей.

Сейчас Ложкин находится под домашним арестом; у него на иждивении малолетний сын и престарелая мать. Он опасается, что в случае обвинительного приговора его сын может лишиться родительской опеки, так как бывшая супруга отказалась от ребенка. В октябре Кузьминский суд уже назначил другим фигурантам основного дела различные сроки лишения свободы – от условных сроков до 6,5 года заключения.

