МВД сообщило о новой схеме мошенничества с «бухгалтером» и выплатой

В МВД предупредили о схеме мошенничества со звонком от «бухгалтера» о выплате

Tекст: Мария Иванова

О новой схеме обмана граждан рассказали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ, передает Telegram-канал УБК.

Аферисты звонят россиянам под видом бухгалтеров муниципальных учреждений, сообщая о положенной выплате или необходимости посетить администрацию лично для получения средств.

Собеседнику сообщают номер кабинета, время записи и подчеркивают, что дистанционно оформить документы невозможно. В конце разговора мошенники, как бы случайно вспомнив, просят продиктовать паспортные данные для временного пропуска. Легенда выглядит официально и не вызывает подозрений у большинства жертв.

На следующем этапе злоумышленники просят назвать код из SMS или одноразовый пароль, якобы необходимый для завершения оформления. Именно эти данные позволяют им получить доступ к важным аккаунтам. Паспортные данные используются больше для психологического давления, чем для взлома.

После жертве звонят «представители правоохранительных органов» или «специалисты по безопасности», уведомляя о фиктивных проблемах – например, «утечке данных» или «финансировании террористов». Злоумышленники используют официальный язык и детали (должности, номера кабинетов), чтобы снизить бдительность собеседника и заставить его следовать дальнейшим инструкциям.

В МВД объяснили, что эффективным способом защиты остается перепроверка подобных звонков только через официальные контакты госучреждений, поскольку выявить обман на первом этапе крайне сложно.

