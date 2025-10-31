В платформе «Мошеловка» рассказали об эволюции мошеннических схем

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники значительно поменяли подходы к обману россиян, указала Храпунова, передает ТАСС.

«Из новых легенд 2025 года наиболее популярными являются рассказы о смене домофона и необходимости получить ключи от него, звонки от якобы курьеров маркетплейсов и служб доставки о получении цветов или посылок, истории о поступлении писем и посылок на «Почту России» и выяснения, где их удобно забрать», – сказала она.

В этом году появилась новая схема – мнимое оформление самозапрета на получение займов. Мошенники предлагают помощь в установке такого запрета или убеждают, что при процедуре была допущена ошибка.

Также преступники стали чаще просить ввести коды доступа к «Госуслугам» в чат-ботах и на ложных сайтах, добровольно звонить в мошеннические кол-центры, использовать наличные и токенизированные карты.

По словам эксперта, выросло число преступных схем, когда жертв просят продать авто или квартиру и передать наличные курьерам под любым предлогом. Еще одной опасной тенденцией стало навязывание установки вредоносного ПО на смартфоны для получения доступа к переписке и смс.

Ранее МВД сообщало об актуальных схемах аферистов в 2025 году.

Также в России выявили новую схему мошенничества с изъятием наличных под предлогом дистанционной проверки подлинности купюр.