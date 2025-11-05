Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.2 комментария
Один из крупнейших производителей автокомплектующих, немецкий Diepersdorf Plastic Manufacturing принял решение о банкротстве, как отмечают местные СМИ, это напрямую коснется свыше тысячи сотрудников.
Diepersdorf Plastic Manufacturing, ведущий производитель пластиковых компонентов для автомобильной промышленности из Германии, объявил о начале процедуры банкротства, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию BR.
Компания существует более 50 лет и специализируется на переработке пластиков и выпуске декоративных деталей, логотипов, эмблем, радиаторных решеток, а также других элементов для автомобилей.
Diepersdorf Plastic Manufacturing располагает производственными площадками в Баварии, Саксонии, Северном Рейне – Вестфалии, а также в Чехии. Под угрозой оказались более 1 тыс. рабочих мест.
Причиной банкротства на предприятии называют одновременное влияние снижения спроса на продукцию и роста стоимости сырья и энергии. Сотни сотрудников уже получили уведомления о сокращении, ситуация в отрасли ухудшается.
Рынок автомобильных комплектующих Германии продолжает испытывать серьезные трудности – ранее о массовых сокращениях сообщили компании Mahle, Bosch и ZF Friedrichshafen.
Лидер партии АдГ Алис Вайдель назвала нынешнее состояние экономики Германии «предвестником краха».
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение Bosch, специализирующееся на автокомплектующих, планирует сократить 13 тыс. рабочих мест к 2030 году.
В то же время почти все автозаводы России, которые когда-то построили и оставили иностранные концерны, восстановили полноценную работу.