Крупный немецкий завод автокомпонентов заявил о банкротстве

Немецкий автозавод Diepersdorf Plastic Manufacturing объявил о банкротстве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Diepersdorf Plastic Manufacturing, ведущий производитель пластиковых компонентов для автомобильной промышленности из Германии, объявил о начале процедуры банкротства, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию BR.

Компания существует более 50 лет и специализируется на переработке пластиков и выпуске декоративных деталей, логотипов, эмблем, радиаторных решеток, а также других элементов для автомобилей.

Diepersdorf Plastic Manufacturing располагает производственными площадками в Баварии, Саксонии, Северном Рейне – Вестфалии, а также в Чехии. Под угрозой оказались более 1 тыс. рабочих мест.

Причиной банкротства на предприятии называют одновременное влияние снижения спроса на продукцию и роста стоимости сырья и энергии. Сотни сотрудников уже получили уведомления о сокращении, ситуация в отрасли ухудшается.

Рынок автомобильных комплектующих Германии продолжает испытывать серьезные трудности – ранее о массовых сокращениях сообщили компании Mahle, Bosch и ZF Friedrichshafen.

Лидер партии АдГ Алис Вайдель назвала нынешнее состояние экономики Германии «предвестником краха».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение Bosch, специализирующееся на автокомплектующих, планирует сократить 13 тыс. рабочих мест к 2030 году.

В то же время почти все автозаводы России, которые когда-то построили и оставили иностранные концерны, восстановили полноценную работу.