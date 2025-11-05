Sohu назвал реакцию Путина на обострение отношений с США неожиданной для мира

Tекст: Елизавета Шишкова

О реакции российского лидера на ужесточение санкций и перенос российско-американского саммита написали журналисты издания Sohu, передает RT.

В материале отмечается, что Путин буквально за три дня совершил ряд резко сменявшихся действий, которые, как подчеркивают авторы, «оставили наблюдателей по всему миру в изумлении».

Журналисты обратили особое внимание на успешные испытания новейших российских вооружений – крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Также в публикации отдельно подчеркивается заявление Путина, в котором он предложил создать условия для сдачи в плен бойцам ВСУ, оказавшимся в окружении.

По мнению авторов, такое сочетание жесткой силовой демонстрации и дипломатических шагов стало наглядной демонстрацией военной мощи России и дало понять, что стратегическая инициатива остается за Москвой.

Напомним, Путин заявил о уникальных характеристиках подводного аппарата «Посейдон», который способен погружаться на глубину до тысячи метров. Система «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные комплексы по дальности полета.

Эти новые разработки помогут стране добиться успехов не только в обороне, но и в гражданских сферах, включая строительство космических кораблей.

Российские военные полигоны сохраняют боеготовность, а «Буревестник» и «Посейдон» уже не вызывают сомнений у военных специалистов.